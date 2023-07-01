KOÇ

Bu ayın ilk yarısında kariyer, patronlarla olan ilişkiniz ve para gibi konular dikkat çekici olurken, ayın ikinci yarısında ise daha çok aile ve aile ile ilgili meselelerde hareketlilik kazanacaksınız. Taşınma ve tadilat durumu söz konusu olabilir veya iş değişikliği gündeminizde olabilir. Fevri kararlar vermediğiniz sürece iyi bir ay geçirebilirsiniz.

BOĞA

Temmuz ayı size yurt dışı, prezantasyon, akademik hayat ve inançlarınızla ilgili değişim getirirken, diğer yandan kardeş ve yakın çevrenizle olan ilişkinizi de sorgulatacak gibi duruyor. O nedenle bu ay ilişkilerinizde doğru mesafeyi koyduğunuz sürece büyük bir zorluk yaşamayacaksınız diyebilirim. Ayrıca bu ay sizin planlama yılınız olacak, kesinlikle duygusal kararlar vermeyin derim.

İKİZLER

Bu ay para ve parayla ilgili konular kapınızı çalacak gibi durmakta. Kredi almak veya sizin borç vermeniz, bankacılık işlemleri ve yeni gelir kapıları açabilmeniz adına bir hayli uğraş vereceğinizi de yine söylemek mümkün. Bu ay içinde ekonomik anlamda fazla açılmadan ve akıllı kararlarla ilerlerseniz bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum.

YENGEÇ

Temmuz ayı sizin için hareketli geçecek diyebilirim. Ayın ilk yarısında daha çok ikili ilişkilerde sınanmanız mümkün. Eğer evliyseniz veya bir ortaklığınız varsa bu ayın ilk yarısında bazı sürprizlerle karşılaşmanız pek mümkün. Ayın ikinci yarısında ise daha çok kendinizle ilgili kararlar vereceksiniz. Bu ayı atılım ve değişim ayı olarak ele alırsanız kazanan siz olursunuz.

ASLAN

Bu ayın ana konusu sizin için çalışma hayatınız, sağlığınız, iş arkadaşlarınız ve psikolojik durumunuz olacak. Ayın ilk yarısında daha çok sağlık ve hizmet alıp verdiğiniz alanlar olurken, ikinci yarısında ise daha içe dönük ve biraz daha sosyalleşmekten uzak duruyor olarak kendinizi bulabilirsiniz. O nedenle bu ay kendinizi mümkün olduğu kadar olayların içine sokmayın derim.

BAŞAK

Temmuz ayı size aşk ve sosyal ilişkiler konusunda hareketlilik getirecek, ayın ikinci yarısında özellikle aşk ilişkilerinde enteresan gelişmeler yaşayabilirsiniz. O nedenle sevgiliniz varsa onunla olan iletişiminize maksimum düzeyde dikkat edin derim. Eğer bir ilişkiniz yoksa yeni bir birliktelik için iyi fırsat çıkabilir. Ayrıca ayın başında ise yarısında sosyal medyanızda bir hızlanma olabilir.

TERAZİ

Bu aya girer girmez kapınızı bir gayrimenkul konusu çalabilir ve bu anlamda ciddi bir değişim içine girebilirsiniz. Ev alma, satma, kiralama gibi durumlar söz konusu olabilir. Ayın ikinci yarısında ise konunuz daha çok iş ve kariyer alanlarına kayacak. Bu anlamda bu iki önemli konuya bir de yaşlı tanıdıklarınızın bakımı ve ihtiyaçlarını gidermek gibi bir başlık daha eklenirse sakın şaşırmayın.

AKREP

Bu ay sizin için ayın ilk yarısında kısa vadeli yapacağınız planlarda bazı aksaklıkların görülebileceğini söylemeliyim. Bu nedenle yapacağınız planları opsiyonlu yapmanız sizin faydanıza olur. Ayın ikinci yarısında ise önünüze uzak yollar ve mesafelerle ilgili konular çıkabilir. Uzaklarda bulunan tanıdıklarınızla ilgili gelişmeler sizi de alakadar ediyor olabilir.

YAY

Temmuz ayı genelinde kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınızı anlatan konular hakkında ayın ilk döneminde bir değişime gideceksiniz. Ayın sonlarına doğru ise dikkatiniz daha çok gelecek yatırım planlarına kayabilir. Akılcı olmanız gereken bir ay.

OĞLAK

Bu ayın ilk yarısında daha çok yapmak isteyip de kendiniz için yapamadığınız şeyleri artık hayatınıza sokmanız için fırsatlar çıkacak. İkinci yarısında biraz daha dikkatiniz kendinizden karşı tarafa kayarak ilişkilerinizi gözden geçirecek olabilirsiniz. Bu anlamda iletişim dilinize dikkat edip kendinize de iyi davrandığınız sürece temmuz ayı boyunca sıkıntıları da çok kolay atlatırsınız.

KOVA

Bu ayın ilk haftalarında arkanızdan iş çevirenlerin ipliği piyasaya çıkabilir ve siz açıkçası düşmanınızı, dostunuzu göreceksiniz de diyebiliriz. Ayın ikinci yarısında ise sağlığınızla ilgili yapmanız gerekenleri artık geciktirmeden yapmanız gerekebilir. Ayrıca iş ve çalışma düzeninizde de bir değişiklik kendini gösterecek gibi durmakta. Bu anlamda uyumlu olursanız sorun yaşamazsınız.

BALIK

Temmuz ayı sizin için yeni tanışmalarla ve yeni bir çevreye uyum sağlamakla geçebilir. Bu anlamda özellikle duygusal ilişkilerinizde de bir ilerleme söz konusu olabilir. Ayın ikinci yarısında ise daha çok evlilik öncesi ve sonrası "Ben neredeyim?" "Ne yapıyorum?" gibi sorularla kendinizi yorabilirsiniz. Kendinize haksızlık etmediğiniz sürece bu sorgulamalar sizi mutlaka geliştirecektir.