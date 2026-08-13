Rum Merkez Bankası Temmuz 2026’da 4’ü tüzel 5’i özel kişilik olmak üzere 9 kişi tarafından 40 bin 799 euro değerinde toplam 16 geçersiz çek yazıldığı bilgisini verdi.

Politis’e göre dün, merkezi bilgi arşivine eklenmek üzere geçersiz çek düzenleyenlerle ilgili hazırladığı isim listesini açıklayan banka geçen yılın aynı döneminde (Temmuz 2025) 42 bin 715 euroluk 30, 2024’ün aynı döneminde 60 bin 416 euro değerinde 36 geçersiz çek düzenlendiğini açıkladı.

Banka verilerine göre Ocak-Temmuz 2026 döneminde ilgili listeye toplam 288 bin 489 euro değerinde 101 geçersiz çek girdi. Listeye giren (karşılıksız çek kesen) kişi sayısı 70 (48’i tüzel, 22’si özel kişi). 2025’te ise listeye giren çek sayısının 145, değerinin ise 309 bin 599 euro olduğu kaydedildi.