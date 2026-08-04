KKTC İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuz ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 2,90, yılın başından bu yana yüzde 20,34, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 38,10 olarak gerçekleşti.

EĞİTİM ZAM ŞAMPİYONU OLDU

Ana harcama grupları arasında temmuz ayında en yüksek artış yüzde 9,79 ile eğitim grubunda görüldü.

Eğitimi sırasıyla; lokanta ve oteller (yüzde 5,46), sağlık (yüzde 4,80), mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri (yüzde 3,66), çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 2,75) ile gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 1,92) izledi.

Giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 0,52, alkollü içecekler ve tütün grubunda ise yüzde 0,21 oranında düşüş kaydedildi.

SALATALIK ZİRVEDE, KİRAZ EN ÇOK UCUZLAYAN ÜRÜN

Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 158,99 ile salatalık oldu. Salatalığı yüzde 48,70 ile marul ve yüzde 46,13 ile lise matematik ders kitabı takip etti.

En yüksek fiyat düşüşü ise yüzde 43,83 ile kirazda yaşandı. Kirazın ardından domates (yüzde 27,58) ve karpuz (yüzde 25,92) en fazla ucuzlayan ürünler oldu.

458 ÜRÜNÜN FİYATI ARTTI

İstatistik Kurumu verilerine göre temmuz ayında endeks kapsamında bulunan 458 ürünün ortalama fiyatı artarken, 99 ürünün fiyatında düşüş gerçekleşti.