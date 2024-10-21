Terör örgütü liderinin böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demansı vardı. Örgüte yakın siteler dün akşam saat 21 gibi Gülen'in öldüğüne ilişkin haberler yaptı.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen 27 Nisan 1941 Erzurum Pasinler doğumlu vaiz, imamdır. Fethullah Gülen, “altın nesil” yetiştirmek iddiasıyla cemaat adı altında kurduğu terör yapılanmasıyla 15 Temmuz darbe girişimi ile düzenleyerek anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalıştı.

21 Mart 1999'da; sağlık problemlerini sebep gösteren Gülen, Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtı. O tarihten bu yana Pensilvanya eyaletinde kaçak olarak yaşadı.

FETÖ YAPILANMASI NEDİR?

11 Aralık 2015’te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla aralarında Fethullah Gülen ve Gülen Hareketi mensuplarının da

bulunduğu, iddianamede geçen adıyla “Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması” ‘na yönelik Türkiye genelinde operasyonlar başlatılmış ve örgütün amaçları hazırlanan fezlekede tespit edilmişti.

Gülen liderliğindeki örgütün bilinen yasa dışı örgütlerden çok daha sıkı bir hiyerarşik yapılanması vardı. Örgüt üst organları olarak en tepede İmam Gülen ve ona doğrudan bağlı “Tayin Heyeti”, “İstişare Kurulu”, “Mollalar Grubu” ve “Meclis” olarak adlandırılan birimlerden oluştu ve bunlar tarafından idare edildi. Meclis biriminde alınan kararlar hiyerarşik yapı içerisinde en alt birimlere kadar iletilmekteydi. Örgütün sıkı hiyerarşik yapısı dünya imamı, coğrafi bölge imamı, ülke imamı, bölge

imamı, il imamı, ilçe imamı, semt imamı, mahalle imamı, ev imamı, ser rehberler, belletmenler, öğrenci ve cemaat mensupları olarak tasarlanmıştı. Örgüt meclisinin kararları bu hiyerarşik yapıda örgüt üyelerince gizliliğe, istihbarata ve sır saklamaya özen gösterilerek koşulsuzca yerine getirilmekteydi. Ayrıca örgütün mali kaynaklarının ne şekilde kullanılacağını ‹Mütevelli Heyeti’ belirlemekteydi.

ABD'DEN İADESİ İSTENDİ ANCAK VERİLMEDİ

17-25 Aralık 2013 tarihlerinde, sahte belgelerle hükümeti düşürmeye yönelik bir darbe girişimi gerçekleştirildi. Bu operasyonların arkasında Gülen’in olduğu anlaşılmasının üzerine, FETÖ 40 liderinin ABD’den her seviyede iadesi talep edildi. Fakat ABD bu konuda çekimser davranarak Gülen’i himayesi altında tutmaya devam etti. 15 Temmuz 2016 gelindiğinde ise FETÖ, Türkiye’de askeriye içinde gizlenen militanlarına emir vererek, devleti ele geçirmeye çalıştı ve birçok insanın ölmesine sebep oldu. Bu kalkışmanın ardından Türkiye FETÖ iade talebini bir kez daha tekrarladı. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise Gülen’in iadesi ile ilgili Türkiye’nin kanıt sunması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine, Adalet Bakanlığı’nca hazırlanmış “suçun işlenişe ilişkin olgular” başlığı altındaki dosya, ABD adli makamlarına gönderildi. Ancak iade bir türlü gerçekleşmedi.