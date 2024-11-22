Viyana'da bulunan bir binaya tamirat için giden tesisatçı betonun altında saklı 30 kilogram altını buldu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan bir binanın tadilatı için giden tesisatçı bodrum katın zemininden çıkan ipi fark etti. İpin çıktığı beton bölümü kıran tesisatçı kazarak metal sandığa ulaştı. İsmi açıklanmayan tesisatçı sandığı açtığında 2 milyon euro (72 milyon lira) değerinde 3 0 kilogram altını görünce ev sahibine haber verdi. Altın sikkelerin üzerinde Mozart resimleri olduğu ve İkinci Dünya Savaşı'ndan öncesine ait olabileceği açıklandı.

İsmi açıklanmayan tesisatçı televizyon kanalına verdiği röportajda ''15 yaşımdan beri inşaatlarda çalışıyorum. Ara sıra madeni para buluyordum ama böyle bir hazine ile ilk kez karşılaştım'' dedi. Ev sahibi ile defineyi yarı yarıya paylaşan tesisatçının milyoner olduğu ifade edildi.