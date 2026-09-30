Ziyamet’te üreticilerle buluşan CTP heyeti ardından Yeşilköy, Yenierenköy ve Dipkarpaz köylerini ziyaret ederek bölgedeki yurttaşlar, esnaf ve üreticilerle bir araya geldi. Yoğun ilgiyle karşılanan Gören, bölge halkının talep ve önerilerini dinleyerek Erenköy-Karpaz’a ilişkin gelecek vizyonunu paylaştı.

Ziyaret kapsamında yurttaşlarla bir araya gelen Gören ve beraberindeki heyet, bölgenin ihtiyaçları ve belediyeden beklentiler üzerine sohbet etti. Yurttaşların görüşlerini tek tek dinleyen Gören, yerel yönetimde halkın söz ve karar sahibi olduğu, katılımcı ve erişilebilir bir belediyecilik anlayışını hayata geçireceklerini vurguladı.

“Üretenin yanında, esnafın destekçisi olacağız”

Esnaf ve üreticilerle de görüşen Gören, Erenköy-Karpaz’ın kalkınmasının bölgenin kendi ekonomik ve üretim potansiyelini güçlendirmekten geçtiğine dikkat çekti. Yerel üreticinin ve esnafın ihtiyaçlarına duyarlı bir belediye olacaklarını belirten Gören, belediyenin bölgedeki ekonomik yaşamı destekleyen ve yerel kalkınmaya öncülük eden bir yapıya kavuşacağını ifade etti.

“Her bölgemize eşit ve nitelikli hizmet götüreceğiz”

Köy kahvelerinde yurttaşlarla buluşan Gören, Erenköy-Karpaz’ın tüm köyleri ve bölgeleriyle bir bütün olduğunu belirterek, yerel yönetimde CTP’nin markalaşmış “Herkes için Hizmet” anlayışını esas alacaklarını kaydetti. Gören, altyapıdan çevreye, yerel üretimden sosyal hizmetlere kadar belediyenin sorumluluk alanındaki ihtiyaçları halkla birlikte belirleyeceklerini ve kaynakları adil biçimde kullanacaklarını ifade etti. CTP’nin katılımcı, şeffaf ve sosyal belediyecilik anlayışını Erenköy-Karpaz’a taşıyacaklarını vurgulayan Gören, Yenierenköy’ün ve bölgenin geleceğini yurttaşlarla birlikte inşa edeceklerini söyledi.

Sağlık Merkezi’ne ziyaret

Gören ve beraberindeki heyet ayrıca Erenköy Sağlık Merkezi’ni de ziyaret etti. Sağlık hizmetlerinin mevcut durumu ve bölgenin ihtiyaçları hakkında bilgi alan Tevfik Gören, CTP’nin sağlık alanındaki vizyonunu da paylaştı.

Bölge halkının nitelikli sağlık hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekilen ziyarette; sağlık altyapısının geliştirilmesi, mevcut imkanların güçlendirilmesi ve hizmetlerin bölge halkının ihtiyaçlarına uygun şekilde iyileştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Ziyaretler boyunca CTP Erenköy-Karpaz Belediye Başkan adayı Tevfik Gören’e, İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel, Milletvekilleri Biray Hamzaoğulları ile Fide Kürşat ve partililer eşlik etti.