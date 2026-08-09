The Nest Bakery & Coffee, Lapta’da düzenlenen törenle hizmete girdi. Siyaset ve iş dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı açılış yoğun ilgi gördü.

HASİPOĞLU: MAAŞ DESTEĞİ 35 BİN TL’YE YÜKSELTİLDİ

Açılış törenine katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, özel sektör istihdamının artırılması ve gençlerin çalışma hayatına kazandırılması amacıyla uygulanan desteklere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hasipoğlu, 18-35 yaş arasında ilk kez özel sektörde istihdam edilecek KKTC vatandaşları için sağlanan aylık maaş desteğinin 35 bin TL’ye yükseltildiğini belirterek, söz konusu desteğin doğrudan çalışanların hesaplarına yatırılacağını söyledi.

Gençlerin özel sektörde istihdam edilmesini teşvik etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Hasipoğlu, ilk kez sigortalı olacak KKTC vatandaşlarının sosyal güvenlik primlerinin de devlet tarafından yüzde 100 oranında karşılandığını ifade etti.

ÖZTÜRKLER: YEREL SEKTÖR VE GENÇ İSTİHDAMI DESTEKLENMELİ

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de açılışta yaptığı konuşmada KKTC’de gerçekleştirilen yatırımların ekonomik ve sosyal açıdan taşıdığı öneme dikkat çekti.

Yerel sektörün güçlendirilmesi ve yerel istihdamın desteklenmesinin önemine işaret eden Öztürkler, özellikle gençlerin iş hayatına daha güçlü şekilde katılmasının ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

“BÖLGEYE DEĞER KATACAK BİR YATIRIM”

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı da törende yaptığı konuşmada, bölgede hayata geçirilen yeni yatırımların önemine değindi.

The Nest Bakery & Coffee’nin Lapta’ya değer katacak güzel bir yatırım olduğunu belirten Belediye Başkanı, işletmenin bölge ekonomisine ve istihdama katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen açılışla birlikte The Nest Bakery & Coffee Lapta, misafirlerini ağırlamaya başladı.