THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket, aralık ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı.

Aralık 2022 trafik sonuçları değerlendirmesine göre, toplam 5,5 milyon yolcu taşıyan Türk Hava Yolları’nın dış hat doluluk oranı yüzde 81,6, iç hat doluluk oranı ise yüzde 81,3 olarak gerçekleşti. Taşınan Kargo ve Posta hacmi Aralık 2019 döneminde 138,4 bin ton iken, 2022 yılının aynı döneminde 137,5 bin ton olarak kaydedildi.

Ocak-Aralık 2022 trafik sonuçları değerlendirmesine göre ise taşınan yolcu sayısı 71,8 milyon olarak gerçekleşti. Toplam yolcu doluluk oranı ocak-aralık döneminde yüzde 80,6 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 80,1 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 85,8 olarak gerçekleşti.

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK) ocak-aralık döneminde 2019 yılında 187,7 milyar iken, 2022 yılında 201,7 milyar olarak gerçekleşti. Ocak-aralık döneminde toplam Taşınan Kargo ve Posta 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 1,7 milyon ton olarak gerçekleşti. Aralık ayı sonunda filodaki uçak sayısı 394 oldu.