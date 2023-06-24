Odadan yapılan açıklamaya göre, dünya genelinden 1400’ü aşkın delegenin katıldığı kongrede 3 gün boyunca çeşitli konularda paneller ve yarışmalar düzenlendi. Ekonomi ve ticarete dair birçok konunun uluslararası boyutuyla irdelendiği kongre boyunca dünyanın önde gelen iş dünyasının temsilcileri arasında karşılıklı iş birliği olanakları da ele alındı.