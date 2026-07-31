KTTO’dan yapılan açıklamada, Yerel İstihdamı Destekleme Fonu’nun amacı ile kullanım alanının açık olduğu; Fonun KKTC vatandaşlarının istihdamını artırmak, yerel iş gücünü korumak ve işverenleri yerel istihdama yönlendirmek amacıyla oluşturulduğu kaydedildi.

Fonun kuruluş amacından uzaklaşıldığının savunulduğu açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Fonun önemli gelir kaynaklarından biri, üçüncü ülke çalışanlarından kesilen yüzde 5 oranındaki ihtiyat sandığı kesintileridir. Bu kaynağın yeniden yabancı iş gücünün istihdamını teşvik edecek şekilde kullanılması, fonun varlık gerekçesiyle çelişmektedir. Öte yandan, binlerce KKTC vatandaşını istihdam eden birçok işletme bu desteklerden yararlanamazken, belirli sektörlere ayrıcalıklı destek sağlanması eşitlik ilkesini zedelemekte, rekabeti bozmakta ve kamu kaynaklarının adil kullanılmadığı yönündeki kaygıları artırmaktadır.”

Sanayi veya turizm sektörünün Yerel İstihdamı Destekleme Fonu’ndan değil Genel Bütçe kaynaklarından desteklenmesi gerektiği belirtilen açıklamada, ancak Yerel İstihdamı Destekleme Fonu’nun sektör ayırt etmeksizin KKTC vatandaşlarını istihdam eden tüm iş yerlerini kapsaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, hükümet; Yerel İstihdamı Destekleme Fonu’nu kuruluş amacına uygun şekilde kullanmaya davet edildi.