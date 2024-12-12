Türkiye'deki bireylerde unutkanlık, konsantrasyon eksikliği ve zihinsel yorgunluk belirtileri beyin sisini işaret ediyor.

İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Demet Aygün Üstel son günlerde artış görülen Beyin Sisi hakkında açıklamalarda bulundu. İnsanlarda unutkanlık, konsantrasyon eksikliği ve zihinsel yorgunluk belirtileri gösteren durumun halk arasında Beyin Sisi olarak adlandırıldığı açıklandı.

Beyin Sisi nedir?

Beyin Sisi'nin bir hastalık olmadığını belirten Nöroloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Demet Aygün Üstel ''Beyin Sisi kişinin düşüncelerinin netleştirmede güçlük yaşadığı, konsantrasyon eksikliği, unutkanlık ve zihinsel yorgunluk gibi belirtilerle ortaya çıkan bir durumdur. Tıbbi olarak bir hastalık değil, altta yatan sağlık sorunlarının bir belirtisi olarak görülür. İnsanların hayatlarında verimliliğini düşürebilir, yaşam kalitesini olumsuz etkiler'' dedi.

İş ve sosyal hayatta verimlilik kaybı yaşatıyor

Beyin Sisi'nin kalıcı olmadığını açıklayan Dr. Demet Aygün Üstel ''İnsanlarda bu durum kalıcı değil ancak uzun süreli olursa ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabilir. Beyin Sisi'nin tedavi edilmemesi halinde kişilerde kronik yorgunluk, depresyon ve verimlilik kaybı yaşatabilir'' açıklamasında bulundu.