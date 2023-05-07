Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) Başkanı Şükrü Onbaşı, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgöçmen’in imzasını taşıyan ortak açıklamada, yarın 09.00-13.00 saatleri arasında ülke genelinde grev kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, “Uzun zamandır sağlıkta artan şiddet olayları kamuoyunun ve hepimizin malumudur. Geçtiğimiz haftalarda ambulansta görevi başında bulunan sağlık çalışanı hemşirelerinin darp edilmesinin ardından, en son olarak dün bir sağlık çalışanı doktorun bıçaklanmasıyla bardağı taşırmıştır” denildi.

Sendikaların açıklamasında şöyle devam edildi:

“Grevimiz yataklı tedavi kurumları dairesine bağlı acil servisler, diyaliz servisleri, yoğun bakımlar ve acil ameliyatlar haricinde tüm birimlerde ve Temel sağlık hizmetleri dairesine bağlı sağlık merkezlerinde 112 Ambulans hizmetleri hariç tüm sağlık ocakları ve sağlık merkezlerinde hizmetler verilmeyecektir.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına sağlık bakanlığını bilgilendirir ve gerekli tedbirleri almaya davet ederiz.

“Şiddet varsa, hizmet yoktur” sloganıyla artan şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla eylemimize katkı koymak isteyen tüm halkımız ve sivil toplum örgütlerini yarın saat 11.00’da meclis önüne davet ediyoruz.”