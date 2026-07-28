Hollywood yıldızları Katie Holmes ile Tom Cruise'un kızı Suri Cruise'un soyadını resmen değiştirdiği bildirildi. Amerikan basınında yer alan haberlere göre 20 yaşındaki Suri, artık resmi kayıtlarda 'Suri Noelle' adını kullanıyor.

Page Six'in aktardığına göre, Pennsylvania eyaletindeki Carnegie Mellon Üniversitesi'nde eğitim gören Suri'nin seçmen kayıtlarında adı 'Suri Noelle' olarak yer alıyor. Eyalet yasalarına göre seçmenlerin yasal isimleriyle kayıt yaptırması gerektiği için bu durumun, soyadı değişikliğinin resmileştiğine işaret ettiği belirtiliyor.

Babasıyla yıllardır görüşmüyor

Suri Cruise, 2006 yılında dünyaya geldi. Katie Holmes ile Tom Cruise, 2012 yılında boşandıktan sonra Suri'nin velayeti annesinde kaldı. ABD medyasında uzun süredir yer alan haberlere göre Suri ile babası Tom Cruise yıllardır görüşmüyor.

2024'teki lise mezuniyet törenine Katie Holmes katılırken, Tom Cruise aynı dönemde Londra'da düzenlenen Taylor Swift konserinde görüntülenmişti.

Amerikan basınında çıkan haberlerde, Suri’nin babasıyla görüşmesinin arka planında Katie Holmes’un kızını Tom Cruise'un mensubu olduğu Scientology tarikatından koruması olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Katie Holmes ise kızının üniversiteye başlaması öncesinde yaptığı nadiren yaptığı açıklamalardan birinde, "Kızımla gurur duyuyorum. Elbette bana yakın olmayacağını düşünmek zor ama onun adına çok mutluyum. Bu yaşlar insanın kendini keşfettiği çok heyecan verici bir dönem" ifadelerini kullanmıştı.

Suri, 2024 yılında New York'taki LaGuardia Lisesi mezuniyet töreni programında da 'Suri Noelle' ismiyle dikkat çekmişti. ABD basını, resmi soyadı değişikliği başvurusunun Pennsylvania yerine annesi Katie Holmes ile büyüdüğü New York'ta yapılmış olabileceğini öne sürdü.

'Noelle' soyadı ise Katie Holmes'un ikinci adı olması nedeniyle sembolik bir anlam taşıyor. Geçen yıl Page Six'e konuşan bir kaynak, Suri'nin bu değişikliği 'kendi kimliğini oluşturmak' ve üniversite hayatına 'yeni bir başlangıç' yapmak istediği için tercih ettiğini iddia etmişti.

Aynı kaynak, 'Annesine duyduğu saygıyı ikinci adını kullanarak gösteriyor. Ayrıca bu tercih paparazzilerin ilgisini bir nebze azaltabilir' değerlendirmesinde bulunmuştu.