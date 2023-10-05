Gündem Kıbrıs’ın yaptığı araştırmada, KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği’nin 44/2001 sayılı Yasasının 13(2)maddesine göre; “Yönetim Kurulu üyeleri, Olağan Genel Kurul toplantısında Disiplin Kurulu tarafından disiplin cezasına çarptırılmamış üyeler arasından gizli oyla üç yıl için seçilirler” ifadesi bulunuyor.

BAZI SİGORTA ŞİRKETLERİ BU DURUMU İHBAR ETTİ…

Gündem Kıbrıs’a ulaşan bazı sigorta şirketleri yaşanan bu durumla ilgili çeşitli iddialarda bulundu. İddialara göre, Bazı sigorta şirketleri, Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya resmi bir yazı yazarak Dağlı’nın yasalar gereği sigortalar birliği yönetim kuruluna atanamayacağını ilettiği bildirildi. Maliye Bakanı Berova’nın konu ile ilgili ne tür bir adım atacağı henüz bilinmiyor.

NE OLMUŞTU?... DİSİPLİN KURULU KUSURLU BULMUŞTU…

Ersan Dağlı, Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği’nin 17 Nisan 2014 tarih ve GN.112/14 sayılı kararına göre, sigorta sektörü mail grubunda bir üye sigorta şirketine yapmış olduğu haksız ve yasal dayanaktan yoksun eleştirileri öne sürülerek disiplin kuruluna sevk edilmişti ve disiplin kurulu tarafından kusurlu bulunmuştu. Ayrıca birlik, Dağlı’ya uyarılma cezasına çaptırıldığını da bildirilmişti.

ERSAN DAĞLI: “DİĞER KİŞİ KURADAN ÇEKİLDİ”…

Konuyla ilgili olarak Gündem Kıbrıs’ın ulaştığı Ersan Dağlı, söz konusu durumun asılsız olduğunu söyleyerek, “Böyle bir durum yoktur. İki aday vardı. Diğer kişi kuradan çekildiği için yasa gereği otomatikman ben seçildim. Diğer meslektaşımın çekildiğine dair yazı birlik başkanlığına iletilmiştir” dedi.

GENEL SEKRETER KAVCIN: “YASALARA UYGUN”…

Sigortacılar Birliği Genel Sekreteri İbrahim Kavcın, Gündem Kıbrıs’a ulaşarak, Ersan Dağlı’nın 14 oy alarak yedek üye seçildiğini, bir asil üyenin yönetimden ayrıldığını, yönetim kurulu üyeliği için iki aday olduğunu ancak diğer adayın yazılı beyan ile kuradan çekildiğini, Ersan Dağlı’nın da yönetim kurulu üyesi olduğunu beyan ederek, söz konusu durumla ilgili tüm tutanakların bulunduğunu söyledi. Kavcın, her şeyin prosedüre ve yasalara uygun olduğunu da sözlerine ekledi.