Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, geçmiş sezon boyunca öğrenci taşımacılığı sektöründe hakedişlerin alınması konusunda ciddi sorunlar yaşandığını belirtti. Mayıs ayından itibaren taşımacıların yaklaşık yüzde 80’ine halen ödeme yapılmadığını ifade eden Topaloğlu, çok az sayıda taşımacıya ödeme yapıldığını, sektörün büyük bölümünün ise geçmiş dönem alacaklarını tahsil edemediğini söyledi.

Yeni eğitim yılında öğrenci taşımacılığının belirsizlik içerisinde olduğunu vurgulayan Topaloğlu, kriter ve koşulların, hakediş bedellerinin ve ödeme koşullarının netlik kazanması gerektiğini belirtti. Gerekli protokolün yapılması, taraflar arasında uzlaşı sağlanması ve mevcut belirsizliklerin ortadan kaldırılması gerektiğini ifade eden Topaloğlu, “Bu şartlar netleşmeden yeni sezon öğrenci taşımacılığına başlamamız mümkün değil. Belirsizliklerin giderilmesi ve sürecin netleştirilmesi elzemdir” dedi.