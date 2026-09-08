Kar-İş tarafından yapılan açıklamaya göre, Topaloğlu ayrıca, “Denetimden ve araç muayenesinden kaçmıyoruz.” diyerek araçların denetlenmesine karşı olmadıklarını vurguladı.

Topaloğlu, hükümet ve ilgili bakanlıklardan taleplerine ilişkin hâlâ somut bir adım gelmediğini belirterek, “Bir haftaya okullar açılacak. Tüm girişim ve taleplerimize rağmen ses yok.” dedi.

-“Ödeme konusunda mutabakata varıldı ama sorun çözülmedi”

Daha önce gerçekleştirdikleri eylemin ardından Maliye Bakanı Özdemir Berova ile bir toplantı yaptıklarını ve öğrenci taşımacılığı ödemelerinin düzenli yapılması konusunda mutabakata vardıklarını belirten Topaloğlu, buna rağmen sektörün beklentilerinin karşılanmadığını söyledi.

Taşımacıların vereceği fiyatlar ve teminatlarla ilgili de herhangi bir gelişme yaşanmadığını kaydeden Topaloğlu, hükümetten bu konularda kendilerine geri dönüş yapılmadığını ifade etti.

Kar-İş olarak hükümetten bir protokol yapılmasını, taban fiyatların belirlenmesini, servis ücretlerinin düzenlenmesini ve refakatçi ücretlerinin yeniden ele alınmasını talep ettiklerini belirten Topaloğlu, eğitim yılının başlamasına sayılı günler kalmasına rağmen bu taleplerin karşılık bulmadığını söyledi.

-“Öğrenci sayıları ve güzergâhlar bile açıklanmadı”

Öğrenci taşımacılığının planlanabilmesi için öğrenci sayılarının ve hangi güzergâhların açıldığının taşımacılara bildirilmesi gerektiğini vurgulayan Topaloğlu, bu konuda da herhangi bir bilgi paylaşılmadığını söyledi. Topaloğlu, bu belirsizliğin sektör açısından ciddi bir sorun oluşturduğunu ifade etti.

-“Protokol yapılmalı, tüzük değişiklikleri hayata geçirilmeli”

Sektörün mevcut koşullarda sürdürülebilir şekilde hizmet vermesinin mümkün olmadığını savunan Topaloğlu, iki bakanlığın da kendi sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi.Sorunların çözümü için protokol yapılması ve tüzükte gerekli değişikliklerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Topaloğlu, mevcut sistem içerisinde fiyatların sağlıklı şekilde ayarlanamadığını kaydetti.

Topaloğlu, toplu taşımacıların yaptıkları işin öneminin farkında olduğunu ancak sektörün uzun süredir ciddi mali sıkıntılar içerisinde hizmet vermeye çalıştığını söyledi.

-“Yüzde 53 faizle borçlanarak hizmet veriyoruz”

“Toplu taşımacıdan ne bekliyor hükümet?” diye soran Topaloğlu, sektörün bahanelerin arkasına saklanmadığını, imkanları doğrultusunda araçlarını mümkün olduğunca bakımlı tutmaya çalıştığını belirtti.

Topaloğlu, hükümetin diğer sektörlere sağladığı gibi toplu taşımacılara da uzun vadeli ve düşük faizli finansman sağlaması gerektiğini ifade ederek, “Gönül isterdi ki hükümet de diğer sektörlere yaptığı gibi finans sağlasın. Uzun vadeli, düşük faizli finansman sağlansın. Ama hükümetin böyle bir derdi yoktur” dedi.

Servis araçlarının bakımının taşımacıların imkanları ölçüsünde yapıldığını belirten Topaloğlu, sektörün yüksek faizlerle borçlanarak hizmet vermeye çalıştığını söyledi.

“Bu servisler yapılsın diye herkes yüzde 53 faizle borçlanıyor” diyen Topaloğlu, sektörde ciddi bir sürücü sıkıntısı da bulunduğunu kaydetti.

-“Denetimden ve araç muayenesinden kaçmıyoruz”

Toplu taşımacıların denetimden veya araç muayenesinden kaçmadığını belirten Topaloğlu, araçların bakımının da taşımacıların imkanları doğrultusunda yapıldığını kaydetti.

Hükümetin ödeme, protokol, fiyat düzenlemeleri ve güzergâhlar başta olmak üzere sektörün temel taleplerine yönelik gerekli adımları atmaması halinde öğrenci taşımacılığının başlatılmayacağını açıklayan Topaloğlu, ilgili bakanlıkları ivedi şekilde harekete geçmeye çağırdı.