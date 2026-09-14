Topaloğlu, taşımacıların hak edişleri ve yasal sözleşmeleriyle ilgili sorunlar çözülmeden öğrenci taşımacılığının sağlıklı biçimde başlatılamayacağını da belirtti.

Yaptığı yazılı açıklamada, Topaloğlu, Bakan Çavuşoğlu’nun öğrenci taşımacılığı sektörüne ilişkin açıklamalarının "sektörün gerçek sorunlarını ortaya koymadığını ve taşımacılarla ilgili kamuoyunda yanlış bir algı oluşmasına neden olduğunu" savundu. Topaloğlu, taşımacıların aylardır bekleyen ödeme sorunlarının sorumluluğunun Maliye Bakanlığı’nda olduğunu belirterek, hükümetin, "kendi çözümsüzlüğünü taşımacıların üzerine yıkmaya çalıştığını” iddia etti.

-“Sorumluluk Maliye Bakanlığı’nda”

Taşımacıların ödemeleri konusunda yaşanan sorunların sorumlusunun Maliye Bakanlığı olduğunu savunan Topaloğlu, taşımacıların aylardır hak ettikleri ödemeleri, yasal taşıma sözleşmelerini ve sektörün temel sorunlarını gündeme getirdiklerini ancak ilgili makamların çözüm üretmediğini ileri sürdü.

Topaloğlu, “Temmuz 2026 ayı itibarıyla, geçen yıldan bu yana hem taşımacıların ödemelerinde hem de yasal taşıma sözleşmelerinde yaşanan birçok sorunu masaya yatırıp çözüm önerilerimizle birlikte yapmış olduğumuz tüm girişimlerin sonuçsuz kaldığını bir kez daha kamuoyu önünde hatırlatırız.” dedi. Topaloğlu, hükümetin taşımacıları hedef göstermek yerine sorunları çözmesi gerektiğini belirterek “Taşımacıyı suçlayarak sorumluluktan kaçamazsınız” dedi.

-“Tek derdimiz ücret artışı değil”

Taşımacıların taleplerinin sadece ücret artışı olmadığını belirten Topaloğlu, sektörün güvenli, sürdürülebilir ve yasal zemine oturtulmuş bir taşımacılık sistemi istediklerini söyledi.

Taşımacılığın başlatılmamasının çözüme kavuşturulmayan sorunların sonucu olduğunu belirten Topaloğlu, “Tek derdimiz artış değildir. Taşımacılığa başlamama kararımızın arkasında çözülmeyen temel sorunlar bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

-“Sorun bizden değil, hükümetten kaynaklanıyor”

Öğrenci velilerine seslenen Topaloğlu, yaşanan sorunların taşımacılardan kaynaklanmadığını belirterek, “Söz konusu sorunlar bizden değil, hükümetten kaynaklanıyor. Araçlarımızın bakımı elden geldiğince yapılıyor, denetimlerden kaçmıyoruz.” dedi.

Topaloğlu, Çavuşoğlu’nun Berova ile birlikte sektörün ödeme sorunlarını çözmesi gerektiğini belirterek, hükümetten somut adım atmasını istedi.

Topaloğlu, taşımacıların hak edişleri ve yasal sözleşmeleriyle ilgili sorunlar çözülmeden öğrenci taşımacılığının sağlıklı biçimde başlatılamayacağını vurguladı.