Akandere yaptığı yazılı açıklamada, öğrenci taşımacılığıyla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması ve yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla yaklaşık üç aydır ilgili mercilere yazılı başvurular yaptıklarını, görüş ve önerilerini maddeler halinde sunduklarını belirtti.

Alınması gereken kararların zamanında alınmadığını, birliklerle gerekli bilgi paylaşımının yapılmadığını savunan Akandere, özellikle büyüyen ve gelişen bölgelerde taşımacılık sisteminin günümüz şartlarına uygun, düzenli ve yasal bir zemine oturtulamadığını ifade etti.

Bu nedenlerle sürecin belirsizlik içerisinde bırakıldığını kaydeden Akandere, taşımacıların taleplerinin yalnızca ücret artışından ibaret olmadığını vurguladı.

“Tek meselemiz ücret artışı değil”

Akandere, asıl amaçlarının öğrencilerin güvenliğini esas alan, taşımacıların sorumluluklarını açıkça belirleyen, denetlenebilir, sürdürülebilir ve doğru işleyen bir sistem oluşturmak olduğunu belirtti.

“Böylesine ciddi sorumluluklar taşıyan bir hizmetin plansız, belirsiz ve gelişigüzel şekilde başlatılmasını doğru bulmuyoruz” diyen Akandere, sorunlarla başlayan bir taşımacılığın sağlıklı şekilde sürdürülemeyeceğini ifade etti.

“İki birlik olarak ortak karar aldık”

Akandere, iki birlik olarak uygulanabilir bir protokol ortaya konulmadan, şartları açıkça belirlenmiş ve tarafların haklarını güvence altına alan geçerli bir sözleşme imzalanmadan öğrenci taşımacılığına başlamama yönünde ortak karar aldıklarını açıkladı.

Taleplerinin yalnızca zam olmadığının altını çizen Akandere, “Tek gayemiz, öğrenci taşımacılığının güvenli, düzenli ve sürdürülebilir bir sisteme kavuşturulmasıdır” dedi.

Akandere, ilgili tüm tarafları konunun ciddiyetine uygun şekilde sorumluluk almaya davet ederek, “Protokol imzalanmadan öğrenci taşımacılığı başlamayacak” ifadelerini kullandı.