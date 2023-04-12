Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) Mart 2023’e ilişkin anketine göre toplumun mutluluk puanı 10 üzerinden 5.82 oldu. Ülkenin yaşanabilirlik puanı ise 10 üzerinden 5.65

Katılımcıların yüzde 18.87’si son bir hafta içinde kendilerini sıkça çaresiz hissettiklerini ifade ederken sıkça endişeli hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 27.2 oldu. Kendini depresif hissettiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 23.4

Ankete katılanların yüzde 84.2’si ülkede adaletsizliğin yayın olduğunu yüzde 82.6’sı partizanlığın yaygın olduğunu yüzde 83’ü rüşvetin yaygın olduğunu yüzde 91’i yolsuzluğun yaygın olduğunu düşünüyor