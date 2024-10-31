Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde, 20 günlük bir bebeğin mamasına etil alkol karıştırılması sonucu hayatını kaybetmesi üzerine mahkeme önünde toplanan Toplumsal Mücadele Platformu, zanlıların Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmasının ardından bir basın açıklaması yaptı.

Platform, sağlık sistemindeki yapısal sorunlara dikkat çekerek, devlet hastanelerinde sağlık hizmetine ulaşmanın giderek zorlaştığını belirtti. Yapılan açıklamada, “Sağlık hizmetlerine erişim en doğal haktır, ancak devlet hastanelerinde bu hak giderek zorlaşmaktadır" denildi.

“ALKOLÜN MAMA HAZIRLAMA ALANINDA BULUNMASI KABUL EDİLEMEZ”

Platform ayrıca, alkolün su şişesi içerisinde muhafaza edilmesinin ve mamaların bulunduğu alanda bulunmasının dalgınlıkla açıklanamayacağını vurguladı. “Bu gibi kazaların önüne geçmek için gerekli önlemler acilen alınmalıdır” ifadelerine yer verilen açıklamada, iş sağlığı ve güvenliği kurallarının eksiksiz uygulanması gerektiği belirtildi.

Toplumsal Mücadele Platformu, Sağlık Bakanlığı ve hükümet yetkililerinin sorumluluk alarak, ihmallerin önlenmesi ve suçluların cezalandırılması çağrısında bulundu.