Acapulco Resort Hotel’de yer alan  sempozyum,Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve İşbirliği Ofisi (KEİ) ve Acapulco Resort katkılarıyla gerçekleştiliyor.

BASA:” AMAÇ HER TÜLÜ AYRIMCILIĞIN ORTADAN KALDIRILMASI”
Sempozyum Av. Prof. Dr. Necdet Basa’nın sunumu  ile başladı.
Nejdet Basa konuşmasında  hukuk devletinde kişi sınıf zümresel ayrımcılığın olmadığını  vurgulayarak,herkesin doğuştan eşit haklara sahip olduğuna vurgu yaptı. “Demokratik laik sosyal hukuk devletinde güçlü olduğu için haklı olmak yoktur.”diyen Basa ,kadınların  maruz kaldığı toplumsal sorunlara değindi.   Basa amacın kadınların cumhuriyet devrimlerinden elde ettikleri kazanımlarının korunması ve geliştirilmesi  olduğunu kaydederek öncelikle yasal düzenlemelerden başlayıp toplumsal cinsiyet bakış açılarının değişmesi ,kadına  karşı şiddet ve her  türlü ayrımcılığın  ortadan  kaldırılmasına destek sağlanması olduğunun altını çizdi.Basa’nın sunumunun ardından konuşmasının açılış  konuşmalarına geçildi.

ÇAĞINER:”HEDEFİMİZ KADININ SADECE KATILIMCI DEĞİL YÖN VERİCİ  OLMASI”
GİKAD Başkanı İçim Kavuklu Çağıner  Girişimci Kadınlar Derneği’nin KKTC’de kadının geri kalmaması , itici güç olabilmesi için kurulduğunu  anlatarak  derneğin tüm üyeleriyle birlikte canla başla çalıştığını ifade etti.
 “Hedef ,kadının sadece katılımcı değil yön verci olarak çalışmasıdır.’’ Şeklinde konuşan Çağıner, ‘‘Çok iyi biliyoruz  ki kadın güçlendiği zaman, tüm toplum güçlenir. Bu hedefle çalışmalarımızı  ve projelerimizi üretmekteyiz. Kırsal kesimdeki  çalışmalarımızda aldığımız verim bizim için büyük bir motivasyon.” ifadelerini kullandı.
Kadının  siyasette ve ülke yönetiminde arzu edilen noktada yer almadığına da dikkat çeken Çağıner , kadının üst düzey yönetici olması için  eğitimlerin devam ettiğini kaydetti. Bugünkü çalışmanın toplumsal yaşamdaki kadının rolünün bilim dünyası ile birlikte  ele alınması ve bir yol haritası çıkarılması açısından çok değerli olduğunu belirten Çağıner,  sempozyuma katkı koyan herkese teşekkür etti. 

GARDİYANOĞLU.” KADININ OLDUĞU YERDE SEVİYE VE BAŞARI VARDIR”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu  da konuşmasında "Kadının olduğu yerde seviye , konuşma ve başarı vardır’’  diyerek, mecliste kadın sayısının artmasını arzu ettiğini dile getirdi. Hukuka en ihtiyaç duyulan dönemden geçildiğini dile getiren Gardiyanoğlu hukukta herkesin eşit olduğunu ve hukuk terazisinin çalıştığını kaydetti. 

FEYZİOĞLU” KADINLAR BAŞARACAK KKTC DE BAŞARACAK”
TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ise konuşmasında  GİKAD’ın bir rol modeli olduğunu vurgulayarak destek vermekten son derece mutlu olduklarını dile getirdi. Önemli olanın liyakat olduğunu ifade eden Feyzioğlu , sırf kadın veya erkektir diye birinin bir yerlere gelmesini sağlamanın toplumda ehil olmayana anahtarı vermek anlamına  geleceğini söyledi. Feyzioğlu “ Kadınlar başaracak KKTC başaracak.” ifadelerini kullandı. 

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TÖRE:”GİKAD’IN ÖNCÜLÜĞÜNDE ÖNEMLİ ÇALIŞMALARA İMZA ATILIYOR”
Cumhurbaşkanı Vekili Meclis Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında,  GİKAD’ın öncülüğünde kadınların kabiliyetinden yararlanmak  adına her alanda güzel  çalışmalara imza atıldığını belirterek  sempozyumun başarılı geçmesini diledi.
Konuşmaların ardından Av. Prof.Dr. Nejdet Basa’nın moderatörlüğünde oturumlara geçildi. 
 Dört farklı oturumda siyasette, medyada, çalışma yaşamında, aile yaşamında,eğitimde, iklim değişikliğinde, göçte ve adalete erişimde kadın konularının ele alınacağı sempozyumdan çıkacak sonuçlar akademisyenler  tarafından derlenerek kitaplaştırılacak.