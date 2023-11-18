Lefkoşa Atatürk Stadyumunda gerçekleşen maç öncesi bir konuşma yapan Töre, Cumhuriyetin 40.yılı coşkusunu yaşamak için gelen konuk takım ve heyete teşekkürlerini sundu.

Böyle maçların kazananı olmadığına değinen Töre, her zaman dost ve kardeş olduklarını, acıyı ve sevinci birlikte paylaştıklarını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılı için gurur duyduklarını kaydeden Töre, Türk milletinin asırlardır tarih sahnesinde yer aldığını belirtti.

Batmazoğlu ailesini her yıl başarı ile yaptığı organizasyon nedeniyle tebrik eden Töre, etkinliğin başarılı geçmesini temenni etti.