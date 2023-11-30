Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Üniversitenin İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Zahit Aksu Konferans Salonu’nda yer alan etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Başkan Töre’nin verdiği konferansı Malatya il yöneticileri, Üniversitenin akademik kadrosu, Kıbrıs gazileri ve çok sayıda öğrenci izledi.

Konuşmasında Kıbrıs adasında yaşanan tarihsel gelişimi ve Türklük mücadelesini anlatan Töre, Osmanlı’nın adayı kiralamasının ardından 93 yıl Türk askerinin gelmesinin beklendiğini belirtti.

Töre, 20 Temmuz Barış Harekatının kendileri için önemine değinirken, harekatın sunmuş olduğu barış ve güven ortamı sonrasında Cumhuriyete giden yolun açıldığını ifade etti.

Kıbrıs Türkü'nün geçirdiği zor ve sıkıntılı yılların ardından bugün bir devlet sahibi olduğuna işaret eden Başkan Töre, Rum ve Yunan mantalitesinin hala değişmediğini belirtti.

Federasyon tezini konuşmanın ve görüşmenin bir anlamı olmadığının artık çok net görüldüğüne değinen Töre, Kıbrıs’taki tek ve gerçekçi çözümün iki devlete dayalı olması gerektiğini vurguladı.

Milli davayı Anavatan ile birlikte yürüttüklerini söyleyen Başkan Töre, Türkiye ile tam bir fikir birliği içerisinde hareket ettiklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin geçmiş süreçlerden bugüne Kıbrıs Türkü'ne verdiği destekle bugünlere gelindiğini dile getiren Töre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türk yüzyılını birlikte ileriye taşımak istediklerini vurguladı.

Kıbrıs Türkü'nün tek güvencesinin Anavatanı ve onun silahlı kuvvetleri olduğunu ifade eden Töre, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’ne güvenilemeyeceğinin, Gazze’de takınılan tavır ile bir kez daha acı bir şekilde ortaya çıktığını kaydetti.