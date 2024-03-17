Meclis’ten verilen bilgiye göre, Töre, kutlama mesajında şunları kaydetti:

“Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda, bütün ülkücülerin desteğini alarak yeniden genel başkanlığa seçilen Sayın Devlet Bahçeli’yi en içten duygularımla kutluyorum.

Türkiye siyasal yaşamının en önemli aktörlerinden biri olan MHP’nin Kıbrıs Türk halkının davasına her şart ve koşulda sahip çıkması bizleri her zaman memnun etmiştir.

Türk dünyasının birlik ve beraberliğini savunan ve Kızıl Elma ülkümüzde aynı inanç ve fikirleri paylaştığımız Bahçeli’nin yeni dönem başkanlığı ile de bu kararlılığın artarak devam edeceğine olan inancımız tamdır.

Yeni yüzyıl Türk milletinin yükseliş ve şahlanış yüzyılı olacaktır.

Türk dünyasının bilge lideri, fikir, siyaset ve devlet adamı, Sayın Dr. Devlet Bahçeli’ye bu duygu ve düşüncelerle yeni dönemde başarılar diliyor, ülkü davamıza daima ışık tutacağını belirtmek istiyorum”