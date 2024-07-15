27 Temmuz'dan itibaren Cumartesi günleri 11.20 Trabzon, 14.35 Ercan kalkışlı seferler yapacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve KKTC Trabzon Başkonsolosu Erek Çağatay, Haber61 Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Lakot'a açıklamalarda bulundu.

GENÇ: KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 50. YILINDA OLMASI ANLAMLI OLDU

KKTC seferlerinin yeniden başlaması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan talepte bulunduklarını kaydeden Başkan Genç, "Ulaştırma Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Karadeniz Kültür Derneği ve KKTC Trabzon Başkonsolosu Erek Bey'in taleplerini bakanımıza iletmiştik. İnşallah uçuşlar başlıyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında olması da anlamlı oldu" dedi.

ÇAĞATAY: KARDEŞLERİN BULUŞMASI ANLAMINDA ÖNEMLİ BİR ADIM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in süreçte önemli katkıları olduğunu ifade eden KKTC Trabzon Başkonsolosu Erek Çağatay ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür ederiz. Her ikisini de anıp teşekkür etmek gerek. Haftada bir uçuşlar başlayacak. Süreklilik arz etmesi de önemli. Gidiş gelişlere talep artması için elimizden geleni yapacağız. KKTC Karadeniz Kültür Derneği'nin de burada etkisi var. Onlara da teşekkür ederiz. KKTC'deki Karadenizli vatandaşlar talep etti. Trabzon'dan da Kıbrıs'a gidecek olan vatandaşların talebi vardı. Turizm anlamında, kardeşlerin buluşması anlamında önemli bir adım. Daimi olması için, seferlerin artması için elimizden geleni yapacağız. Hayırlı olsun" dedi.