TFF, Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.
17 Mart Pazar günü saat 20.30'da oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek.
İşte Süper Lig'de 30. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler ve maç takvimi;
15 Mart Cuma;
Pendikspor - İstanbulspor | OĞUZHAN ÇAKIR
Fatih Karagümrük - Konyaspor | BAHATTİN ŞİMŞEK
16 Mart Cumartesi;
Alanyaspor - Kayserispor | EMRE KARGIN
MKE Ankaragücü - Başakşehir | CİHAN AYDIN
Beşiktaş - Antalyaspor | BURAK PAKKAN
Adana Demirspor - Sivasspor | TUGAY KAAN NUMANOĞLU
17 Mart Pazar;
Çaykur Rizespor - Gaziantep FK | ABDULKADİR BİTİGEN
Kasımpaşa - Galatasaray | ATİLLA KARAOĞLAN
Hatayspor - Samsunspor | BURAK ŞEKER
Trabzonspor - Fenerbahçe | HALİL UMUT MELER
Editör: Pelin Yükselay