TFF, Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

 17 Mart Pazar günü saat 20.30'da oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

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 İşte Süper Lig'de 30. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler ve maç takvimi;

 15 Mart Cuma;

Pendikspor - İstanbulspor | OĞUZHAN ÇAKIR

 

Fatih Karagümrük - Konyaspor | BAHATTİN ŞİMŞEK

 

16 Mart Cumartesi;

Alanyaspor - Kayserispor | EMRE KARGIN

 

MKE Ankaragücü - Başakşehir | CİHAN AYDIN

 

Beşiktaş - Antalyaspor | BURAK PAKKAN

 

Adana Demirspor - Sivasspor | TUGAY KAAN NUMANOĞLU

 

17 Mart Pazar;

Çaykur Rizespor - Gaziantep FK | ABDULKADİR BİTİGEN

 

Kasımpaşa - Galatasaray | ATİLLA KARAOĞLAN

 

Hatayspor - Samsunspor | BURAK ŞEKER

 

Trabzonspor - Fenerbahçe | HALİL UMUT MELER

Editör: Pelin Yükselay