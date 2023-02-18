Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüze 4 Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası ve 2. Lig şampiyonluğunun yanı sıra sayısız kupa kazandıran efsane teknik direktörümüz Ahmet Suat Özyazıcı’yı kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun." denildi.

Özyazıcı'nın oğlu Hakan Özyazıcı ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun zamandır hastalığı nedeniyle evde tedavi gören efsanevi teknik direktörün akşam saatlerinde vefat ettiğini söyledi.

Hakan Özyazıcı, yarın İskenderpaşa Camisi'nde öğle namazının ardından Özyazıcı'nın cenazesinin toprağa verileceğini de kaydetti.

TRABZONSPOR KULÜBÜ BAŞKANI AĞAOĞLU: "EFSANEMİZİ KAYBETTİK, ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ahmet Suat Özyazıcı'nın vefatına ilişkin olarak, "Efsanemizi kaybettik, acımız çok büyük." dedi.

Ahmet Ağaoğlu, kulübün internet sitesinde yer alan taziye mesajında, Ahmet Suat Özyazıcı'nın ömrüne çok büyük başarılar sığdırmış, adını kulübün tarihine altın harflerle yazdırmış ender futbol adamlarından biri olduğunu belirtti.

"Hocamız sadece Trabzonspor için değil Türk futbolu için de çok önemli bir isimdi, önemli bir değerdi. " diyen Ağaoğlu, "Trabzonspor’un bu noktaya gelmesinde çok büyük emekleri olan bir spor adamıydı. Efsanemizi kaybettik, acımız çok büyük. Trabzonspor’un ardı ardına kazanmış olduğu üç şampiyonluk sürecinde hem kadronun kurulmasında hem de oyun sisteminin oluşturulmasında Trabzon’a, Trabzonspor’a özgü futbol anlayışı ile kulübümüzü başarıdan başarıya koşturan o efsane yılların ana aktörlerinden bir tanesiydi." ifadesini kullandı.

Başkan Ağaoğlu, Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer'in efsane yılların ana aktörlerinden olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İki yıl önce yine efsanelerimizden Özkan Sümer hocamızı kaybetmiştik. Şimdi de Ahmet Suat Özyazıcı hocamız aramızdan ayrıldı. Değerlerimizi, efsanelerimizi birer birer kaybediyoruz. Her iki ismin de futbola yaptıkları katkılar saymakla bitmez. Özellikle 1970’li yılların başında uyguladıkları modern futbol anlayışı ile fark yarattılar. Trabzonspor’u bu şekilde başarıya ulaştırdılar. Futbol anlayışları Türk futboluna da örnek oldu. 1980’lerin başından itibaren Türk futbolunun gelişmesinde hocalarımızın oyun felsefeleri önemli rol oynamıştır. Ahmet Suat hocamızı maalesef bugün ebediyete uğurlamış bulunuyoruz. Acımız, üzüntümüz büyük. Camiamıza, ailesine, sevenlerine ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Depremin acısını içimizde yaşamaya dahi fırsat bulmadan böyle bir üzüntülü haberle karşı karşıya kaldık."

BAKAN KASAPOĞLU, AHMET SUAT ÖZYAZICI İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 87 yaşında yaşamını yitiren Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, "Türk futbolunun ve Trabzonspor’un efsane isimlerinden Ahmet Suat Özyazıcı'ya Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

FUTBOL CAMİASI AHMET SUAT ÖZYAZICI İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI YAYIMLADI

Futbol camiası, 87 yaşında yaşamını yitiren Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı için başsağlığı mesajları yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ahmet Suat Özyazıcı'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle paylaşımda bulundu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun efsane isimlerinden Ahmet Suat Özyazıcı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Trabzonspor'a 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 4 Lig Şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 2 Başbakanlık Kupası, Kıbrıs Barış Kupası ve 2. Lig şampiyonluğu kazandıran Ahmet Suat Özyazıcı, futbolcu olarak da 1959 yılında 4 kez amatör milli maçlarda forma giymişti. Ahmet Suat Özyazıcı'nın cenazesi 19 Şubat Pazar (yarın) öğle namazını müteakip İskenderpaşa Camii'nden kaldırılacak. Merhum Ahmet Suat Özyazıcı'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri, Trabzonspor camiası ve Türk futbol ailesine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Birlikte birçok başarıya imza attığımız, çok değerli hocam, yol göstericim Ahmet Suat Özyazıcı’nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Türk futbolu ile Trabzonspor’da sporcu kimliği ve insanlığı ile çok derin izler bırakan Ahmet Suat Özyazıcı’ya Allah’tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyorum."

Galatasaray'dan yapılan paylaşımda, "Türk futbolunun ve Trabzonspor’un unutulmaz ismi Ahmet Suat Özyazıcı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun ve Trabzonspor camiasının unutulmaz isimlerinden Ahmet Suat Özyazıcı’nın vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ahmet Suat Özyazıcı'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri, Trabzonspor camiası ve Türk futbol ailesine başsağlığı dileriz." mesajı paylaşıldı.

Öte yandan, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'den birçok kulüp de Ahmet Suat Özyazıcı için başsağlığı mesajı yayımladı.