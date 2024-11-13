Trafik Dairesi Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sürücü Eğiticisi Yazılı Sınavı ve Uygulamalı Motosiklet Eğitmenlik Sınavı başvuruları, 22 Kasım Cuma günü mesai bitimine kadar Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürlüğü Lefkoşa adresine şahsen yapılacak.

Dilekçe ile yapılacak müracaata eklenmesi gereken belgeler şunlar:

“1. Sürücü eğiticisi belgesine sahip olan kişiler, mevcut sürücü eğiticisi belgesinin suretini, 2. KKTC Polis, Genel Müdürlüğü’nden alınacak karakter belgesi, 3.Polis Genel Müdürlüğü’nden alınacak Trafik sicil belgesi, 4. KKTC sürüş ehliyeti fotokopisini dilekçe ile sunmak zorundadır”

Uygulama sınavında başarılı olanlardan sağlık kurulu raporu istenecek. Motosiklet uygulama sınavı için yetkili personel tarafından kurs verilecek. Verilecek olan kursa katılım zorunluluğu yoktur.

Motosiklet eğitmenliği uygulama eğitimleri 2-13 Aralık, motosiklet uygulama sınavı ise 16-17 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Eğitimler ve Sınavlar Polis Okulu Müdürlüğü ve Alayköy Sanayi Bölgesi Otoparkı’nda yapılacak.

Uygulamalı motosiklet sınavına katılacak kişilerin daha önceden başka herhangi bir sınıftan Sürücü Eğiticisi Belgesine sahip olmaları veya Sürücü Eğiticisi yazılı sınavında başarılı olmaları gerekiyor.