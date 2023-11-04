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3 araç sürücüsü tutuklandı, 43 araç ise trafikten menedildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 148’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 35’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 87’si trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 9’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak suçlarından olmak üzere, toplam 377 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 75 araç sürücüsü kontrol edildi.

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