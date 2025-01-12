Bunlar da ilginizi çekebilir

El ele, yeşil bir geleceğe

El ele, yeşil bir geleceğe

83’ü diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.

2’si tehlikeli sürüş yapmak ve

9’u ağırlığı 5000 kg ve üzerindeki kamyonların Girne -Lefkoşa Anayolunu Kullanması

1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

11.01.2025 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetim leri sonucu; toplam 2,086 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 338 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 42 araç ise trafikten men edilmiştir.

Polisin açıklaması şöyle:

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.