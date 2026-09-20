Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen denetimlerde toplam 2 bin 576 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimler sonucunda trafik kurallarına uymayarak diğer sürücü ve yayalar için tehlike yaratan toplam 310 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. 15 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçlarının 88’ini yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 15’ini alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ünü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 14’ünü sigortasız araç kullanmak, 1’ini sürüş sırasında cep telefonu kullanmak, 10’unu emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 17’sini muayenesiz araç kullanmak ve 29’unu seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak oluşturdu.

Ayrıca 1 sürücü elektrikli scooter kullanım kurallarına uymamak, 3 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3 sürücü tehlikeli sürüş yapmak, 1 sürücü tehlikeli yük taşımak, 1 sürücü trafik ışıklarına uymamak, 1 sürücü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 1 sürücü araç ışık kurallarına uymamak ve 1 sürücü susturucusuz egzozlu araç kullanmak suçlarından rapor edildi.

121 sürücü hakkında ise diğer trafik suçlarından yasal işlem başlatıldı.