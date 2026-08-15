Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen denetimlerde toplam 2 bin 641 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimler sonucunda trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 354 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. 23 araç trafikten men edilirken, 2 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçlarının 143’ünü yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 16’sını alkollü araç kullanmak, 1’ini ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 4’ünü sigortasız araç kullanmak, 6’sını sürüş sırasında cep telefonu kullanmak, 8’ini emniyet kemeri takmamak ve 20’sini seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak oluşturdu.

Ayrıca 1 sürücü tehlikeli sürüş, 14 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 14 sürücü trafik ışıklarına uymamak, 3 sürücü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 124 sürücü de diğer trafik suçlarından rapor edildi.