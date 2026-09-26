Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, trafik kurallarına uymayarak diğer sürücü ve yayalar için tehlike oluşturduğu tespit edilen sürücüler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Denetimlerde rapor edilen sürücülerin 108’inin yasal hız sınırının üzerinde araç kullandığı, 23’ünün alkollü içki tesiri altında araç kullandığı belirlendi.

Ayrıca 2 sürücü ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 10 sürücü sigortasız, 11 sürücü muayenesiz ve 24 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan rapor edildi.

Kontrollerde bir sürücü seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 18 sürücü emniyet kemeri takmamaktan, bir sürücü tehlikeli sürüş yapmaktan, 2 sürücü trafik ışıklarına uymamaktan, 2 sürücü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmaktan ve 6 sürücü aracın ışık kurallarına uymamaktan rapor edildi.

152 sürücüye ise diğer trafik suçlarından işlem yapıldı.

Denetimler sonucunda toplam 360 sürücü rapor edilirken, 21 araç trafikten men edildi.