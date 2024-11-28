Polisten yapılan açıklamaya göre rapor edilen trafik suçları şöyle:

“112’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 94’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 20’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak, 1’i elektrikli scooterin kullanım kurallarına uymamak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak ve 116’sı diğer trafik suçları”

Denetimler kapsamında bir kişi de izinsiz ikamet suçundan tutuklandı.