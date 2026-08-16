Polisten yapılan açıklamaya göre, rapor edilen sürücülerin 192’sinin yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullandığı, 15’inin alkollü içki tesiri altında araç kullandığı tespit edildi.

41 araç trafikten men edildi

Denetimlerde ayrıca 1 sürücü ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 7 sürücü sigortasız araç kullanmak, 2 sürücü sürüş sırasında cep telefonu kullanmak ve 7 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak suçlarından rapor edildi.

Kontrollerde 14 sürücünün muayenesiz, 33 sürücünün seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı, 18 sürücünün trafik ışıklarına uymadığı belirlendi.

Öte yandan 1 sürücü tehlikeli yük taşımak, 3 sürücü tehlikeli sürüş yapmak, 1 sürücü ise polisin dur emrine uymamak suçlarından rapor edildi. 103 sürücü hakkında da diğer trafik suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Denetimler sonucunda toplam 41 araç trafikten men edilirken, 2 sürücü tutuklandı.