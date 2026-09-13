Kontrollerde ayrıca 9 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 18 sürücü muayenesiz araç kullanmak, 27 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 15 kişi ise elektrikli scooter kullanım kurallarına uymamak suçlarından rapor edildi.

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Bir sürücü tehlikeli sürüş, bir sürücü trafik ışıklarına uymamak, 2 sürücü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 5 motosiklet sürücüsü ise koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak suçlarından işlem gördü.

Denetimlerde 196 sürücü de diğer trafik suçlarından rapor edildi.