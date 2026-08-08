Polis Genel Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından, ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 520 trafik suçu rapor edildi, 48 araç trafikten men edidi, 3 sürücü de tutuklandı.

Polis açıklamasında rapor edilen trafik suçları şu şekilde belirtildi; "133’ü yasal hız sınırı üzerinde, 29’u alkollü, 6’sı sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 9’u sigortasız, 21’i emniyet kemeri takmadan, 5’i muayenesiz, 26’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma, 4’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanma, 3’ü tehlikeli sürüş yapma, 2’si trafik ışıklarına riayet etmeme, 15’i trafik levha ve işaretlerine uymama, 1’i polisin dur emrine uymama ve 266 diğer trafik suçları"