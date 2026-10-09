Trafik polislerinin gece gündüz sürdürdüğü denetimlerde kullanılmaya başlanan ışıklı trafik konileri, özellikle gece saatlerinde kontrol noktalarının daha kolay fark edilmesini sağlayarak yol güvenliğine katkıda bulunuyor.

Ülke genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla sıcak, soğuk, yağmur ve çamur demeden görev yapan trafik polisleri, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kontrol noktalarında kullanılmaya başlanan ışıklı trafik konileri ise hem sürücüler hem de görevli polisler açısından önemli bir güvenlik önlemi olarak öne çıkıyor.

Özellikle gece saatlerinde denetim alanlarının görünürlüğünü artıran ışıklı koniler, sürücülerin kontrol noktalarını önceden fark ederek hızlarını düşürmelerine ve güvenli şekilde yönlendirilmelerine yardımcı oluyor.

Zorlu hava koşullarına rağmen görevlerini özveriyle sürdüren trafik polisleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için çalışmalarına devam ediyor.

Trafik güvenliğinin ortak bir sorumluluk olduğu vurgulanırken, sürücülerin kontrol noktalarına yaklaşırken yavaşlamaları, trafik kurallarına uymaları ve polislerin yönlendirmelerini dikkate almaları önem taşıyor.