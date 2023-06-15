Polisin kazalarla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

14.06.2023 tarihinde, saat 21:10 sıralarında, Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde, Ahmet GÜÇLÜ (E-38) yönetimindeki HV 870 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada, Memduh Asaf Sokak yol kavşağına geldiğinde yolun sağa virajlanan kısmına giriş yapması sonucu, o esnada seyir istikametine göre yolun sağından soluna doğru yaya olarak yolu geçmeye çalışan Aziz TECEL (E-72)’e aracının ön kısmı ile çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

70 Yaşındaki yaya yaralı!

14.06.2023 tarihinde, saat 21:50 sıralarında, Girne’de Kurtuluş Caddesi üzerinde, Kamran ARSHAD (E-23) yönetimindeki RV 919 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Münir BOSKURT (E-70)’a çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Münir BOSKURT kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek görmüş olduğu tedavisine müteakip Dahiliye servisinde müşahede altına alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.