Gazimağusa'da Aşıklar Tepesi Yolu üzerinde 3 Kasım 2024 tarihinde saat 00.15 sıralarında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 29 yaşındaki İnanç Bilinçli yaşam savaşını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, İnanç Bilinçli (E-29) yönetimindeki GG 660 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp takla attığı ve araç sürücüsü İnanç Bilinçli ile araçtaki yolcu Erkan Mutela'nın (E-25) yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.

Mutela, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, kaza anında söz konusu araç sürücüsünün İnanç Bilinçli değil, Erkan Mutela olduğu tespit edildi.

Polise yalan bilgi verdiği tespit edilen Erkan Mutela tutuklandı.

Kaza sonucu yaralanan araçtaki yolcu İnanç Bilinçli ise, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, bugün yaşamını yitirdi.

Soruşturma devam ediyor.