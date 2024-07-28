Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

27.07.2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Lefkoşa’da Lefkoşa Trafik şube Ekipleri tarafından gerçekleştirilen Asayiş ve Tarfik Denetimleri sırasında, Lefkoşa Trafik Ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan FM 676 plakalı araç sürücüsü K.I.(E-36)’nin şüpheli hareketleri sonucu, üzerinde ve kullanımındaki araçta yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.