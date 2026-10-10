Ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 531 araç sürücüsü kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal ederek diğer sürücü ve yayalar için tehlike yaratan 340 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 18 araç trafikten men edildi.

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, en fazla ihlal hız sınırını aşmak oldu.

En fazla ihlal sürat

Polis tarafından açıklanan verilere göre, rapor edilen trafik suçlarının dağılımı şöyle:

85 sürücü yasal hız sınırını aştı.

15 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullandı.

3 sürücü ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullandı.

11 araç sigortasız kullanıldı.

7 sürücü sürüş sırasında cep telefonu kullandı.

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17 araç muayenesiz kullanıldı.

23 araç seyrüsefer ruhsatsız trafikte yer aldı.

2 sürücü tehlikeli sürüş yaptı.

1 sürücü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullandı.

4 araçta görüşü engelleyici cam filmi tespit edildi.

1 araç susturucusuz egzozla kullanıldı.

2 araç ışık kurallarına uymadı.

164 sürücü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Denetimler sonucunda toplam 340 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, trafik güvenliğini tehdit eden 18 araç trafikten men edildi.