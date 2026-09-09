Kazalar sonucunda toplam 3 milyon 185 bin 400 TL maddi hasar meydana geldi.

Kazaların başlıca nedenleri ise süratli araç kullanmak 21, dikkatsiz sürüş 9, yakın takip 9, kavşakta durmamak 7 ve diğer etkenler 5 olarak açıklandı.

İlçelere göre dağılımda Girne 24 kazayla ilk sırada yer alırken, Gazimağusa’da 14, Lefkoşa’da 11 ve İskele’de 2 kaza meydana geldi. Güzelyurt’ta ise kaza kaydedilmedi.

13 bin 835 sürücü kontrol edildi

Aynı tarihler arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 13 bin 835 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde suç işlediği tespit edilen 2 bin 305 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. En fazla rapor edilen trafik suçu 791 vakayla süratli araç kullanmak oldu.

Bunu 302 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 132 muayenesiz araç kullanmak, 95 trafik levha ve işaretlerine uymamak, 77 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 75 sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak ve 48 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suçları izledi.

Denetimlerde ayrıca 31 dikkatsiz sürüş, 20 sürüş esnasında cep telefonu kullanma, 17 ehliyetsiz araç kullanma, 16 görüşü engelleyici cam filmi, 14 tehlikeli sürüş, 14 T işletme izinsiz yolcu taşıma, 13 ışık kurallarına uymama, 3 trafik ışıklarına uymama ve 3 koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanma suçu tespit edildi.

Polis denetimleri sonucunda 79 araç trafikten men edilirken, 7 sürücü de tutuklandı.