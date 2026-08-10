Gazimağusa ve Ötüken’de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi yaralanırken, 147 mlgr alkollü içki tesiri altında araç kullanan bir sürücü tutuklandı.

Ötüken’de motosiklet kazası

9 Ağustos 2026 tarihinde saat 22.30 sıralarında Ötüken’de Eziç Restoran yolu üzerinde meydana gelen kazada, C.A. (E-48) yönetimindeki motosikletle kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, sola meyilli viraja geldiğinde önünde seyreden araçları sağından geçmeye çalıştı.

Bu sırada yolun sağına geçen motosiklet, karşı istikametten gelen A.A. (E-19) yönetimindeki aracın sağ ön kısmına çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü C.A., Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli kemiklerinde kırık tespit edilen C.A., ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

Alkollü sürücü kaza yaptı, tutuklandı

Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nda ise 10 Ağustos 2026 tarihinde saat 02.30 sıralarında alkollü sürücünün karıştığı trafik kazası meydana geldi.

H.İ.A. (E-24), yönetimindeki araçla 147 mlgr alkollü içki tesiri altında seyir halindeyken Caesar Sitesi Kavşağı önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki kaldırım taşına çarptı.

Çarpmanın ardından yola savrulan araç, aynı istikamette seyreden D.Y. (E-24) yönetimindeki aracın sağ yan kısmına çarptı.

Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kazaya neden olan H.İ.A. tutuklandı.

Her iki kazayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.