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19.01.2025 tarihinde, saat 01.00 sıralarında, Lefkoşa'da Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde, M.R.S.(E-22), trafik anlaşmazlığı yüzünden aralarında yaşanan tartışma neticesinde, Z.E.(K-28)’nin kullanımında bulunan aracın dikiz aynasına kasten tekme atıp kırarak hasara uğrattıktan sonra tasarrufunda bulundurduğu şişeyi vurabilecek bir mesafeden söz konusu şahsa sallamak suretiyle adı edileni darp edip makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamına M.R.S. hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

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