Trafik kurallarına uymayarak diğer sürücüler ve yayalar için tehlike oluşturan 248 sürücü rapor edilirken, 24 araç trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçlarının dağılımı şöyle:

69 sürücü yasal hız sınırını aştı.

sürücü yasal hız sınırını aştı. 19 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullandı.

sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullandı. 2 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandı.

sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandı. 10 araç sigortasızdı.

araç sigortasızdı. 3 sürücü emniyet kemeri takmadı.

sürücü emniyet kemeri takmadı. 6 araç muayenesizdi.

araç muayenesizdi. 13 araç seyrüsefer ruhsatsızdı.

araç seyrüsefer ruhsatsızdı. 1 sürücü tehlikeli sürüş yaptı.

sürücü tehlikeli sürüş yaptı. 5 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymadı.

sürücü trafik levha ve işaretlerine uymadı. 1 sürücü trafik ışığı ihlali yaptı.

sürücü trafik ışığı ihlali yaptı. 1 araç susturucusuz egzozla kullanıldı.

araç susturucusuz egzozla kullanıldı. 1 araçta görüşü engelleyici cam filmi tespit edildi.

araçta görüşü engelleyici cam filmi tespit edildi. 117 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Polis, trafik kurallarına uyulması ve hem sürücülerin hem de yayaların güvenliğinin korunması amacıyla denetimlerin sürdürüleceğini belirtti.