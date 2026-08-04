Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Ali Yeşildal mahkemeye olguları aktardı.

Yeşildal, 3 Ağustos tarihinde saat 14:30 raddelerinde Lefkoşa' da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde trafikte sorun yaşadığı gerekçesi ile aracı içerisinden tasarrufunda bulundurduğu tabancayı korkutmak maksadı ile aracının şoför kapısının iç cebinden çıkarıp U.B.’ye gösterdikten sonra "Biraz daha yaklaşırsan vuracağım seni" demek suretiyle şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis memuru Yeşildal, zanlının aynı gün Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını, tasarrufunda bulundurmuş olduğu 50 adet mermi ile silahın emare olarak alındığını kaydetti. Polis, zanlının evinde de arama yapıldığını ancak bir şey bulunmadığını söyledi. Polis, zanlının kendisine okunan yazılı davasına cevaben “kabul etmiyorum" diyerek imzaladığını açıkladı. Polis, KKTC vatandaşı olan ve benzer suçlardan sabıkası bulunmayan zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 900’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir vererek, tutuksuz yargı kararı verdi.