Polis memuru Cansel Mimar mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 19.12.2004 tarihinde 09:00 raddelerinde Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda meydana gelen olayda zanlının trafik meselesinden aralarında çıkan tartışma neticesinde 59 yaşındaki C.K. isimli adamın sağ el serçe parmağını tutup çevirmek suretiyle kırılmasına sebebiyet verip vahim ve bedensel zarara uğrattığını söyledi. Polis memuru, yapılan şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını ifade etti. Polis memuru, zanlının 5 Nisan 2023 tarihinde meydana gelen kasti hasar ve ciddi darp suçundan teminata bağlandığını, hakkında dava dosyası tazmin edildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının 19 Kasım 2024 tarihinde de yine trafikte çıkan kavga nedeniyle bir şahsa karşı işlemiş olduğu uygunsuz hal ve tavır suçundan da hakkında dosya tazmin edildiğini kaydetti. Polis memuru, zanlının benzer suçlar işlemeye meyilli olduğunu, sabıkası bulunduğunu belirterek, davası görülünceye kadar bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise karşı tarafından kendisine ağaç kesme makinesiyle saldırdığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının davası görülünceye kadar bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.