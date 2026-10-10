Sanayi Çemberi’nde alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı
9 Ekim 2026 tarihinde saat 10.30 sıralarında Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada, 97 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen A.G.C.Y. (E-34), yönetimindeki ZPE 464 plakalı araçla kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Sanayi Çemberi’ne geldiğinde direksiyon hâkimiyetini kaybetti.
Araç, orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek yol kenarında durdu. Kazada yaralanan olmazken, sürücü hakkında alkollü araç kullanarak trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.
Hamitköy Çemberi yakınlarında arızalanan aracın sürücüsüne otomobil çarptı
Aynı gün saat 21.00 sıralarında Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana gelen ikinci kazada, M.S.H.A. (E-22) yönetimindeki EV 277 plakalı araç, Hamitköy Çemberi’ne yaklaştığı sırada emniyet şeridinde park halinde bulunan KP 324 plakalı aracın arka kısmına ve aracından inmiş olan sürücü H.F.’ye (E-32) çarptı.
Kazada yaralanan H.F., Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.
Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu’nda alkollü sürücü boş araziye düştü
10 Ekim 2026 tarihinde saat 00.50 sıralarında Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde meydana gelen üçüncü kazada ise 97 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen A.A. (E-22), yönetimindeki SH 103 plakalı araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetti.
Yoldan çıkan araç, yaklaşık bir metre derinliğindeki boş araziye düşerek toprak sete çarptı. Kazada yaralanan olmazken, alkollü sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polisin üç kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.