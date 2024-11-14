Polisten verilen bilgiye göre, Velit BAYRAKTAROĞLU (E-50) yönetimindeki YK 443 plakalı traktör ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağında bulunan tali yola döneceği esnada, dikkatsizliği sonucu aynı cadde üzerinde karşı istikametten gelmekte olan Cuma BOLAT (E-17) yönetimindeki plakasız motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Cuma BOLAT, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek cerrahi serviste müşahede altında alındı.

YK 443 plakalı traktör sürücüsü Velit BAYRAKTAROĞLU tutuklandı.